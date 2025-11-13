CostNova otwiera nowy rozdział w cyfryzacji firm - firma prezentuje biznesowych asystentów AI

Nowa generacja firmowych asystentów

Nowe rozwiązanie CostNovy nie jest klasycznym chatbotem. To inteligentny system, który rozumie kontekst przedsiębiorstwa, jego ofertę, charakter komunikacji oraz procedury wewnętrzne. Może pełnić funkcję narzędzia do obsługi klienta, wsparcia dla pracowników lub asystenta szkoleniowego, jednocześnie dopasowując się do realnych potrzeb organizacji.

Sercem systemu jest firmowa baza wiedzy przygotowywana na podstawie dokumentów przekazanych przez klienta. Dzięki temu AI operuje wyłącznie na informacjach zatwierdzonych przez przedsiębiorstwo, co zapewnia spójność i bezpieczeństwo przekazu.

Trzy typy asystentów – każdy z nich odpowiada na inne potrzeby

1. Asystent WWW: obsługa klienta w czasie rzeczywistym

Asystent umieszczony na stronie internetowej firmy może przejąć dużą część pierwszej linii kontaktu. Odpowiada na pytania, przedstawia ofertę, wyjaśnia różnice między produktami oraz przyjmuje zapytania. Jest dostępny przez całą dobę, a dodatkowo obsługuje wiele języków, co znacząco ułatwia kontakt z odbiorcami zagranicznymi.

2. Asystent wewnętrzny: wiedza firmowa na wyciągnięcie ręki

To rozwiązanie powstało z myślą o pracownikach, którzy każdego dnia muszą odnajdywać kluczowe informacje dotyczące procesów, regulaminów oraz procedur. Nie ma potrzeby przeszukiwania dziesiątek dokumentów. Wystarczy zadać pytanie, a system natychmiast dostarczy potrzebną odpowiedź. Co więcej, asystent można integrować z wewnętrznymi narzędziami, co pozwala usprawnić pracę poszczególnych zespołów.

3. Asystent szkoleniowy: nowa jakość onboardingu

CostNova oferuje również asystentów przeznaczonych do celów edukacyjnych i wdrożeniowych. Mogą oni tłumaczyć procedury, wyjaśniać procesy oraz wspierać naukę nowych pracowników, jednocześnie dopasowując styl komunikacji do charakteru firmy. To rozwiązanie przyspiesza onboarding i odciąża działy HR.

Dlaczego firmy potrzebują takich narzędzi?

Wraz z rosnącą liczbą procesów organizacje coraz więcej czasu poświęcają na poszukiwanie informacji lub odpowiadanie na powtarzalne zapytania klientów. Asystenci AI znacząco redukują te koszty.

Dodatkowo przynoszą liczne korzyści:

zapewniają stałą dostępność informacji,

ujednolicają sposób komunikacji,

poprawiają jakość obsługi klienta,

usprawniają przepływ wiedzy firmowej,

wzmacniają nowoczesny wizerunek przedsiębiorstwa.

Dla wielu organizacji to pierwszy, realny krok w stronę pełnej cyfrowej transformacji.

Technologia szyta na miarę współczesnych przedsiębiorstw

Proces wdrożenia opiera się na przekształceniu firmowych dokumentów w wektorową bazę wiedzy, która staje się fundamentem działania asystenta. Następnie narzędzie jest personalizowane pod kątem języka, stylu i specyfiki organizacji, a później integrowane z jej systemami. Mogą to być strony WWW, systemy CRM, firmowe komunikatory i inne rozwiązania wykorzystywane na co dzień.

W efekcie klient otrzymuje narzędzie oferowane w modelu SaaS, stale aktualizowane i gotowe do rozszerzeń.

Kierunek: pełna transformacja cyfrowa

Wprowadzenie biznesowych asystentów AI przez CostNova to odpowiedź na rosnące potrzeby rynku oraz konieczność automatyzacji procesów w wielu branżach. To narzędzie, które może diametralnie zmienić sposób funkcjonowania firm, jednocześnie poprawiając komunikację, efektywność i jakość obsługi.

Dla przedsiębiorstw planujących rozwój technologiczny to rozwiązanie staje się nie tylko opcją, lecz także realną przewagą konkurencyjną.