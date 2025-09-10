CostNova prezentuje nowość: cyfrowe wizytówki z asystentem AI
CostNova, firma doradczo-technologiczna specjalizująca się w optymalizacji kosztów operacyjnych, wprowadza na rynek innowacyjny produkt: cyfrowe wizytówki wyposażone w asystenta sztucznej inteligencji. To nowoczesne narzędzie łączy prostotę tradycyjnej wizytówki z inteligencją AI, otwierając nowy rozdział w sposobie komunikacji między firmami a ich klientami.
2025-09-10, 09:55

Nowa era wizytówek

Cyfrowe wizytówki CostNova dostępne są w formie interaktywnego linku lub QR. Pozwalają na błyskawiczne udostępnienie pełnych danych kontaktowych, strony firmowej, lokalizacji, mediów społecznościowych czy formularza zapytania – wszystko w jednym miejscu i zawsze aktualne.

Asystent AI, czyli kontakt 24/7

Najważniejszą innowacją jest asystent AI, który:

  • odpowiada na pytania klientów w trybie całodobowym,

  • doradza i wspiera w wyborze odpowiednich usług,

  • obsługuje konwersacje w wielu językach,

  • analizuje interakcje użytkowników, dostarczając cennych danych do rozwoju biznesu.

Ekologia, oszczędność i prestiż

Nowe rozwiązanie wpisuje się w trend green business. Eliminuje konieczność druku tradycyjnych wizytówek, ogranicza koszty i pozwala na natychmiastową aktualizację danych. Jednocześnie buduje nowoczesny, profesjonalny wizerunek marki.

Technologia wspierająca rozwój firm

CostNova od lat wspiera przedsiębiorstwa w optymalizacji kosztów administracyjnych i operacyjnych, wdraża narzędzia cyfrowe oraz rozwiązania AI. Wprowadzenie wizytówek cyfrowych z asystentem AI to kolejny krok w kierunku automatyzacji procesów i budowania przewagi konkurencyjnej klientów firmy.

Wypowiedź zarządu

„Naszą misją jest dostarczanie firmom rozwiązań, które nie tylko obniżają koszty, ale realnie zwiększają efektywność i poprawiają jakość obsługi klienta. Cyfrowe wizytówki z asystentem AI to innowacja, która łączy nowoczesny wizerunek z praktyczną automatyzacją. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują narzędzie, które pracuje na ich sukces przez całą dobę” – powiedział Łukasz Jurys, członek zarządu CostNova.

Dostępność

Cyfrowe wizytówki z asystentem AI są już dostępne dla firm i instytucji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://costnova.pl/cyfrowe-wizytowki

KONTAKT / AUTOR
Aleksander Pawzun
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Costnova
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2025.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.