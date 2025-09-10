CostNova prezentuje nowość: cyfrowe wizytówki z asystentem AI

Nowa era wizytówek

Cyfrowe wizytówki CostNova dostępne są w formie interaktywnego linku lub QR. Pozwalają na błyskawiczne udostępnienie pełnych danych kontaktowych, strony firmowej, lokalizacji, mediów społecznościowych czy formularza zapytania – wszystko w jednym miejscu i zawsze aktualne.

Asystent AI, czyli kontakt 24/7

Najważniejszą innowacją jest asystent AI, który:

odpowiada na pytania klientów w trybie całodobowym,

doradza i wspiera w wyborze odpowiednich usług,

obsługuje konwersacje w wielu językach,

analizuje interakcje użytkowników, dostarczając cennych danych do rozwoju biznesu.

Ekologia, oszczędność i prestiż

Nowe rozwiązanie wpisuje się w trend green business. Eliminuje konieczność druku tradycyjnych wizytówek, ogranicza koszty i pozwala na natychmiastową aktualizację danych. Jednocześnie buduje nowoczesny, profesjonalny wizerunek marki.

Technologia wspierająca rozwój firm

CostNova od lat wspiera przedsiębiorstwa w optymalizacji kosztów administracyjnych i operacyjnych, wdraża narzędzia cyfrowe oraz rozwiązania AI. Wprowadzenie wizytówek cyfrowych z asystentem AI to kolejny krok w kierunku automatyzacji procesów i budowania przewagi konkurencyjnej klientów firmy.

Wypowiedź zarządu

„Naszą misją jest dostarczanie firmom rozwiązań, które nie tylko obniżają koszty, ale realnie zwiększają efektywność i poprawiają jakość obsługi klienta. Cyfrowe wizytówki z asystentem AI to innowacja, która łączy nowoczesny wizerunek z praktyczną automatyzacją. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują narzędzie, które pracuje na ich sukces przez całą dobę” – powiedział Łukasz Jurys, członek zarządu CostNova.

Dostępność

Cyfrowe wizytówki z asystentem AI są już dostępne dla firm i instytucji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://costnova.pl/cyfrowe-wizytowki