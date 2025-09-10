CostNova prezentuje nowość: cyfrowe wizytówki z asystentem AI

Nowa era wizytówek
Cyfrowe wizytówki CostNova dostępne są w formie interaktywnego linku lub QR. Pozwalają na błyskawiczne udostępnienie pełnych danych kontaktowych, strony firmowej, lokalizacji, mediów społecznościowych czy formularza zapytania – wszystko w jednym miejscu i zawsze aktualne.
Asystent AI, czyli kontakt 24/7
Najważniejszą innowacją jest asystent AI, który:
-
odpowiada na pytania klientów w trybie całodobowym,
-
doradza i wspiera w wyborze odpowiednich usług,
-
obsługuje konwersacje w wielu językach,
-
analizuje interakcje użytkowników, dostarczając cennych danych do rozwoju biznesu.
Ekologia, oszczędność i prestiż
Nowe rozwiązanie wpisuje się w trend green business. Eliminuje konieczność druku tradycyjnych wizytówek, ogranicza koszty i pozwala na natychmiastową aktualizację danych. Jednocześnie buduje nowoczesny, profesjonalny wizerunek marki.
Technologia wspierająca rozwój firm
CostNova od lat wspiera przedsiębiorstwa w optymalizacji kosztów administracyjnych i operacyjnych, wdraża narzędzia cyfrowe oraz rozwiązania AI. Wprowadzenie wizytówek cyfrowych z asystentem AI to kolejny krok w kierunku automatyzacji procesów i budowania przewagi konkurencyjnej klientów firmy.
Wypowiedź zarządu
„Naszą misją jest dostarczanie firmom rozwiązań, które nie tylko obniżają koszty, ale realnie zwiększają efektywność i poprawiają jakość obsługi klienta. Cyfrowe wizytówki z asystentem AI to innowacja, która łączy nowoczesny wizerunek z praktyczną automatyzacją. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskują narzędzie, które pracuje na ich sukces przez całą dobę” – powiedział Łukasz Jurys, członek zarządu CostNova.
Dostępność
Cyfrowe wizytówki z asystentem AI są już dostępne dla firm i instytucji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://costnova.pl/cyfrowe-wizytowki