Obsługa klienta 2.0 – jak serwis staje się nowym marketingiem
Dlaczego inwestycje w CRM, dane i personalizację w czasie rzeczywistym mogą zrewolucjonizować lojalność klientów w 2025 roku
2025-08-12, 13:20

Obsługa klienta w roli nowego marketingu

Rok 2025 przyniesie prawdziwą rewolucję w postrzeganiu obsługi klienta. Nie będzie to już wyłącznie dział reagujący na zgłoszenia po zakupie. Stanie się jednym z najważniejszych punktów styku z marką, który kształtuje wizerunek, zwiększa przychody i buduje lojalność. Raport S&P Global Market Intelligence pokazuje, że firmy coraz częściej inwestują w CRM, platformy danych o klientach oraz analitykę usług. Każdy kontakt z klientem jest postrzegany jako szansa na wzmocnienie relacji i stworzenie ambasadora marki.

Dane, które zmieniają relacje w trwałe więzi

Transformacja ta opiera się na technologii. Średnio 20 procent budżetów CX trafia dziś na obszar obsługi klienta, a priorytetem stają się rozwiązania, które łączą dane z wielu punktów styku w spójny, pełny obraz klienta. Platformy analizujące zachowania w czasie rzeczywistym pozwalają wychwycić moment wahania i odpowiedzieć natychmiast spersonalizowaną propozycją lub pomocą. Ważną rolę odgrywa tu agentic AI, które umożliwia proaktywne działania, zapobiega rezygnacji i zamienia niepewność w lojalność. Chodzi już nie o reagowanie na problemy, lecz o przewidywanie potrzeb zanim zostaną wypowiedziane.

Personalizacja w czasie rzeczywistym – złoty graal lojalności

Nowoczesne narzędzia, w tym agentic AI, pozwalają:

  • wychwycić moment tarcia (moment of friction) – np. gdy klient waha się przed zakupem,

  • zareagować spersonalizowaną ofertą lub pomocą,

  • zapobiec odejściu klienta w czasie rzeczywistym.

Firmy, które to potrafią, mogą liczyć na wyższą retencję, większą wartość koszyka i pozytywny PR.

Od rozwiązywania problemów do budowania więzi

Zmiana ta wymaga czegoś więcej niż technologii. Konieczna jest nowa kultura organizacyjna, w której zespoły obsługi klienta działają jak ambasadorzy marki, mający realny wpływ na doświadczenie konsumenta. Spersonalizowane podejście w kluczowym momencie może przekształcić pojedyncze zgłoszenie w relację na lata. Klienci, którzy czują się wysłuchani i docenieni, chętniej polecają markę oraz wracają po kolejne zakupy. Firmy, które opanują to proaktywne, oparte na danych podejście, zaczną traktować obsługę klienta nie jako koszt, lecz jako jeden z najpotężniejszych motorów wzrostu w strategii marketingowej.

Wyzwania dla firm w nadchodzącym roku

Wejście w erę, w której obsługa klienta staje się nowym marketingiem, niesie ze sobą także poważne wyzwania. Największym z nich będzie integracja danych z wielu źródeł w spójny system, który pozwoli na tworzenie pełnego obrazu klienta. Równie istotne okaże się znalezienie równowagi między personalizacją a ochroną prywatności, szczególnie w kontekście rosnących regulacji i oczekiwań konsumentów. Firmy będą musiały także zmienić swoje podejście organizacyjne, stawiając na kulturę proaktywności i szybkiego reagowania. To wymaga nie tylko inwestycji w technologię, ale też przeszkolenia zespołów oraz zbudowania nowych procesów, które sprawią, że każda interakcja z klientem stanie się okazją do wzmocnienia więzi i przewagi konkurencyjnej.

Aleksander Pawzun
